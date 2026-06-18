Fahndung: Jugendliche attackiert und ausgeraubt

Der brutale Überfall ereignete sich bereits am 8. Februar am Edmund-Hawranek-Platz. Laut Polizei soll der Mann gemeinsam mit mindestens zwei weiteren bislang unbekannten Komplizen drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 19 Jahren zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände aufgefordert haben. Als sich die Opfer weigerten, gingen die Täter auf sie los und prügelten mehrmals auf sie ein.