Fahndung: Jugendliche attackiert und ausgeraubt

Mit einem Fahndungsfoto eines Verdächtigen wendet sich die Wiener Polizei nun an die Öffentlichkeit. Der Mann soll Anfang Februar gemeinsam mit weiteren Komplizen drei Jugendliche in Wien-Floridsdorf brutal überfallen und teils schwer verletzt haben.
Der brutale Überfall ereignete sich bereits am 8. Februar am Edmund-Hawranek-Platz. Laut Polizei soll der Mann gemeinsam mit mindestens zwei weiteren bislang unbekannten Komplizen drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 19 Jahren zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände aufgefordert haben. Als sich die Opfer weigerten, gingen die Täter auf sie los und prügelten mehrmals auf sie ein.
Angreifer ergriffen nach Attacke die Flucht
Anschließend entrissen die Angreifer den Jugendlichen eine Umhängetasche sowie eine Jacke und flüchteten. Die drei Opfer wurden teils schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.
Hinweise gesucht
Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten die Beamten Lichtbilder eines mutmaßlichen Täters sichern. Nun bittet die Polizei um weitere Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort.
Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01 31310 67210 erbeten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.