Bauarbeiter mit Axt und Eisenstange bedroht

Verdächtiger in Spital gebracht

Die Bauarbeiter alarmierten die Polizei, die den Syrer wenig später im Keller des Mehrparteienhauses festnehmen konnte. Der 24-Jährige zeigte sich zunehmend unkooperativ und aggressiv. Aufgrund seines verwirrten Zustands wurde er zunächst in ein Spital gebracht.