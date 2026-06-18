Bauarbeiter mit Axt und Eisenstange bedroht

Mit einer Axt und einer Eisenstange bewaffnet hat ein 24-Jähriger am Mittwochnachmittag im Wiener Bezirk Meidling mehrere Bauarbeiter mit dem Umbringen bedroht. Der stark verwirrte Syrer wurde festgenommen.
Gegen 16.40 Uhr stürmte der Mann auf die Bauarbeiter in einem Mehrparteienhaus zu und bedrohte sie. Er behauptete, die Männer hätten seine Habseligkeiten aus dem Kellerabteil gestohlen. Als Entschädigung forderte er 250 Euro – und fuchtelte dabei mit Axt und Eisenstangen herum.
Verdächtiger in Spital gebracht
Die Bauarbeiter alarmierten die Polizei, die den Syrer wenig später im Keller des Mehrparteienhauses festnehmen konnte. Der 24-Jährige zeigte sich zunehmend unkooperativ und aggressiv. Aufgrund seines verwirrten Zustands wurde er zunächst in ein Spital gebracht.
Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.