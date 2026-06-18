Zwei ehemalige Weltstars kritisieren Ronaldo

Trotzdem aller Kritik sollte klar sein, dass der Portugiese immer noch genau weiß, wo das Tor steht. In der Qualifikation zur WM traf der mittlerweile 41-Jährige in fünf Spielen fünfmal und im nächsten Spiel gegen Usbekistan möchte er seinen Riecher mit Sicherheit unter Beweis stellten. Sollte ihm ein Tor gegen die Asiaten gelingen, wäre er der erste Spieler in der Geschichte, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften einen Treffer erzielt hat. Derzeit steht er wie sein ewiger Rivale Lionel Messi bei fünf WM-Turnieren.