WM-Bonus? Aufregung um Messi vor Duell mit ÖFB-Elf

Nun braucht’s „gutes Rezept“

Auch Helge Payer meldete sich am Mittwochabend noch mit einem Instagram-Video zu Wort. „Messi hätte meiner Meinung nach eigentlich - ja ich sage fast - die Rote Karte bekommen müssen. Müssen ist übertrieben, aber ich sage, zwei bis drei von zehn Schiedsrichtern hätten die Rote Karte gegeben“, so der ORF-Experte. „Er fährt dem Gegenspieler mit dem Fuß in die Wade.“