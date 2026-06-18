Stockhammer: „Jetzt sind wir primäres Terrorziel“

„Message macht Medien“ mit Terrorexperte Nicolas Stockhammer: Mit krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann spricht er über die aktuelle Bedrohung in Österreich, die zunehmende Online-Radikalisierung junger Menschen sowie die Rolle von extremistischen Narrativen. Er erklärt, warum wir aufgrund unserer zentralen Lage und internationalen Bedeutung stärker ins Visier von Terroristen geraten sind und welche Herausforderungen neue Technologien für die Sicherheitsbehörden mit sich bringen.
Alle „Message Macht Medien“-Folgen, auch zum Nachschauen, finden Sie hier – und zum Nachhören überall, wo es Podcasts gibt!
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