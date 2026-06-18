Innenminister verweigert „Terror-Syrer“ Pass

Daraufhin der Gang zum Höchstgericht – und der Verfassungsgerichtshof hob tatsächlich das Erkenntnis der Vorbehörde auf. Die Begründung: Verletzung des Rechtes auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander sowie fehlende Begründung hinsichtlich der vom Antragssteller ausgehenden Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Trotz Warnung des Staatsschutzes.

Ministerium zerlegt Gerichtsentscheid

Die Aufregung war somit perfekt. Nachdem der steirische Landeschef Mario Kunasek betonte, „es darf nicht sein, dass man potenziellen Terroristen die Staatsbürgerschaft verleiht“, reagiert jetzt auch das Innenministerium.