Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach „Krone“-Bericht:

Innenminister verweigert „Terror-Syrer“ Pass

Innenpolitik
18.06.2026 12:30
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Nikolaus Frings
Von Christoph Budin und Nikolaus Frings

Nach der brisanten „Krone“-Enthüllung über eine Staatsbürgerschafts-Groteske rund um einen verurteilten syrischen Terroristen aus Graz reagiert jetzt die Politik. Das Innenministerium verweigert dem Flüchtling, der in seiner Heimat aktiv an Kampfhandlungen teilgenommen hat, den Pass.

0 Kommentare

Der Wirbel war groß. Wie berichtet, klagte sich ein steirischer Islamist, der wegen Terrorismus rechtskräftig im Gefängnis saß, durch alle Instanzen. Und trotz Warnung des Staatsschutzes vor der Gefahr durch Radikalisierung gab das steirische Landesverwaltungsgericht grünes Licht für die Staatsbürgerschaft.

Gegen Aberkennung des Schutzstatus berufen
Hier nochmals die Chronologie bis zur absurden Entscheidung der Justiz: Der mittlerweile 29-jährige Syrer kam 2014 nach Österreich und erhielt im September desselben Jahres einen Schutzstatus. 2016 wurde er wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung dann zu 30 Monaten Haft verurteilt, kam nach Verbüßung der Hälfte der Strafe mit Bewährungsauflagen wieder frei. 2018 erkannte das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) den Schutzstatus ab – diese Entscheidung wurde 2021 (wie so oft) durch das Bundesverwaltungsgericht aufgehoben.

Obwohl es angeblich keine Anzeichen auf Radikalisierung mehr gab und der Syrer selbst deswegen auch eine freiwillige Absolvierung eines Deradikalisierungsprogramms ablehnte, wurde der Mann 2023 nach dem Verbotsgesetz angezeigt – wieder kommt die Justiz ins Spiel: Denn die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein.

Die Pass-Groteske um einen wegen Terrorismus verurteilten Syrer geht in die nächste Runde. Das ...
Die Pass-Groteske um einen wegen Terrorismus verurteilten Syrer geht in die nächste Runde. Das Innenministerium zerlegt das Gerichtsurteil und beruft dagegen.(Bild: APA)

Verletzung des Rechtes auf Gleichbehandlung
Ein Jahr später, 2024 beantragte der mittlerweile mit einer Christin verheiratete Familienvater offiziell die österreichische Staatsbürgerschaft. Im April des Vorjahres wurde der Antrag durch die zuständige Behörde der steirischen Landesregierung abgewiesen. Dagegen erhob der 29-Jährige wieder Beschwerde, die das Landesverwaltungsgericht jedoch abwies.

Daraufhin der Gang zum Höchstgericht – und der Verfassungsgerichtshof hob tatsächlich das Erkenntnis der Vorbehörde auf. Die Begründung: Verletzung des Rechtes auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander sowie fehlende Begründung hinsichtlich der vom Antragssteller ausgehenden Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Trotz Warnung des Staatsschutzes.

Ministerium zerlegt Gerichtsentscheid
Die Aufregung war somit perfekt. Nachdem der steirische Landeschef Mario Kunasek betonte, „es darf nicht sein, dass man potenziellen Terroristen die Staatsbürgerschaft verleiht“, reagiert jetzt auch das Innenministerium.

Lesen Sie auch:
Die illegale Staatsbürgerschaft wurde im Linzer Landesdienstleistungszentrum ausgestellt, eine ...
Krone Plus Logo
Affäre in OÖ
Staatsbürgerschaft: Sind Kontrollen viel zu lasch?
06.06.2026
Vergleich zu 2025
78 Prozent mehr Einbürgerungen in Wien
05.05.2026

Dieses sieht in der Gerichtsentscheidung ein klares Fehlurteil, noch dazu mangelhaft begründet. Wörtlich heißt es: „Es wurde aus Sicht des Innenministeriums nicht ausreichend geprüft, ob der Syrer eine positive Einstellung zu Österreich hat und sich mit den österreichischen Werten tatsächlich identifiziert.“

Daher werde gegen diese Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt, die Verleihung des rot-weiß-roten Passes somit vorerst verweigert. Da auch die steirische Landesregierung Revision erheben wird, geht die brisante Causa um den „Terror-Syrer“ in die nächste Runde. Es bleibt also spannend ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
18.06.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
GrazÖsterreich
Innenministerium
InnenministerAsyl
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.011 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
153.446 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
108.499 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1479 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
806 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Innenpolitik
Nach „Krone“-Bericht:
Innenminister verweigert „Terror-Syrer“ Pass
Lange Verhandlungen
Das ändert sich jetzt bei zweisprachigen Gerichten
Dream Security
Firma von Kurz mit drei Milliarden Dollar bewertet
Partner springen ein
USA kürzen mit sofortiger Wirkung NATO-Beiträge
„Geschenk an Banken“
Höhere Strafen für frühe Kreditrückzahlung geplant
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf