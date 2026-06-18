Erstes „Lebenszeichen“ der Pioneers Vorarlberg

Ein Shutout in der Vorsaison

Und der ist ein alter Bekannter: Der italienische Keeper Alex Caffi ist seit 2017 in Feldkirch und bleibt das auch für eine weitere Spielzeit. Vergangene Saison absolvierte der 35-jährige Routinier 28 Partien für die Pioneers, kassierte im Durchschnitt 3,44 Tore pro Spiel und konnte seinen Kasten beim 4:0-Heimsieg gegen die Vienna Capitals auch einmal sauber halten.