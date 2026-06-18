Erstes „Lebenszeichen“ der Pioneers Vorarlberg

In exakt drei Monaten, am 18. September 2026, startet die neue ICE Hockey League-Saison – mit insgesamt 14 Teams. Denn nach dem Neueinstieg des Hockey Club Milano gaben auch die Pioneers Vorarlberg bekannt, in der Liga bleiben zu wollen. Nun präsentierten die Feldkircher auch ihre allererste Personalie für die neue Eiszeit.
Collin Adams (Crimmitschau), Michael Kernberger (Innsbruck), Ivan Korecky (Zell am See), Kevin Macierzynski (HC Innsbruck), Oskar Maier (Linz), Julian Metzler (VSV), Julius Reini (Glasgow), Louie Roehl (Frederikshavn), Ramon Schnetzer (Vienna Capitals), Marlon Tschofen (Linz), Daniel Woger (Karriereende) – dazu noch Headcoach Johannes Nygard (EHC Freiburg) und sein Assistent Steven Birnstill (Glasgow). Das ist nur ein Auszug aus der Liste jener Akteure, die den Pioneers Vorarlberg nach der vergangenen Saison den Rücken gekehrt hatten.
Dazu kommt, dass auch Klub-Mäzen und Pioneers-Präsident Pit Gleim die Reißleine zog und seinen Ausstieg bekanntgab. Dennoch wurde in Feldkirch intensiv daran gearbeitet, dass auch in der Spielzeit 2026/27 in der Vorarlberghalle ICE Hockey League-Spiele stattfinden werden.
Weiterhin viele Fragezeichen
Zwar gibt es auf der Vereinshomepage immer noch nahezu keine Informationen im Hinblick auf Sponsoren, Trainer oder wer Gleim als Präsident nachfolgen soll. Geschäftsführer Christian Gross und Sportdirektor Michael Lampert konnten am Donnerstag aber zumindest einen ersten Spieler für die neue Saison präsentieren.
Ein Shutout in der Vorsaison
Und der ist ein alter Bekannter: Der italienische Keeper Alex Caffi ist seit 2017 in Feldkirch und bleibt das auch für eine weitere Spielzeit. Vergangene Saison absolvierte der 35-jährige Routinier 28 Partien für die Pioneers, kassierte im Durchschnitt 3,44 Tore pro Spiel und konnte seinen Kasten beim 4:0-Heimsieg gegen die Vienna Capitals auch einmal sauber halten.
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