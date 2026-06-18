16-Jährige nach Einbruch auf Staatsbrücke gestoppt

Wilde Szenen spielten sich in der Stadt Salzburg in der Nacht auf Donnerstag ab. Dort brachen zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren in eine Trafik ein. Die Polizei schaffte es, die beiden jungen Täter auf der Staatsbrücke festzunehmen.
Die Burschen hatten zuvor die gläserne Eingangstür einer Trafik mit einem Hammer eingeschlagen. Zuerst liefen sie zu Fuß davon, dann stiegen sie auf ein Motorrad um. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein – und schnappte die beiden 16-Jährigen auf der Staatsbrücke.
Dabei wurden die gestohlenen Gegenstände sichergestellt. Wie viel diese wert sind und wie hoch der Schaden ist, war vorerst noch unklar. Die beiden Burschen wurden in das Polizeianhaltezentrum gebracht.
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