„Einfach geil – da schießt sofort Adrenalin ein“

„Das erste Spiel ist nie einfach, vor allem, wenn du unbedingt gewinnen musst. Wir haben nicht gewusst, was uns erwartet, wie viele Leute kommen, wie die Stimmung ist“, hatte Konrad Laimer kurz nach Mitternacht US-Zeit einen Dauergrinser drauf. „Du merkst einfach, das ist die größte Bühne – es macht unfassbar Spaß, ich habe es richtig geil gefunden.“