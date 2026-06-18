„Einfach geil – da schießt sofort Adrenalin ein“

Österreich feiert mit emotionalem 3:1 gegen Jordanien den ersten WM-Sieg seit 36 Jahren. Nur noch ein Punkt fehlt zum Aufstieg. Gegen Messi und Co. kann unser Team jetzt befreit aufspielen.
„Das erste Spiel ist nie einfach, vor allem, wenn du unbedingt gewinnen musst. Wir haben nicht gewusst, was uns erwartet, wie viele Leute kommen, wie die Stimmung ist“, hatte Konrad Laimer kurz nach Mitternacht US-Zeit einen Dauergrinser drauf. „Du merkst einfach, das ist die größte Bühne – es macht unfassbar Spaß, ich habe es richtig geil gefunden.“
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