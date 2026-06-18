Ein steirischer Teamspieler für den GAK

Trummer, geboren am 10. November 2005 in Feldbach, wurde im steirischen Nachwuchs in Fürstenfeld und im JAZ GU-Süd ausgebildet, ehe er 2018 in die Akademie von RB Salzburg wechselte. Über den FC Liefering, für den der 1,89 Meter große Rechtsfuß in der 2. Liga 44 Spiele bestritt und fünf Vorlagen beisteuerte, schaffte er den Sprung in den Salzburger Profikader und unterschrieb dort im Jänner 2025 seinen ersten Profivertrag.

Sein Debüt in der Bundesliga gab der Außenverteidiger im Februar 2025, in der vergangenen Saison gehörte er zudem zum Europa-League-Kader der Salzburger. In der UEFA Youth League führte Trummer die Salzburger Mannschaft als Kapitän bis ins Halbfinale und kam dabei auf 14 Einsätze mit einem Tor und zwei Vorlagen. Im ÖFB-Nachwuchs durchlief er die Auswahlteams von der U18 bis zur U21, für die er aktuell in der Qualifikation zur U21-EURO 2027 aufläuft.

Der Rechtsverteidiger ist beidseitig auf der Außenbahn einsetzbar und bringt neben seiner Physis und Kopfballstärke einen ausgeprägten Offensivdrang mit.