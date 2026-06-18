Ein steirischer Teamspieler für den GAK

Der GAK 1902 verstärkt sich mit einem österreichischen U21-Teamspieler: Tim Trummer wird von RB Salzburg ausgeliehen und läuft bis Sommer 2027 für die Athletiker auf. Für den gebürtigen Steirer ist es eine Rückkehr in seine Heimat.
Trummer, geboren am 10. November 2005 in Feldbach, wurde im steirischen Nachwuchs in Fürstenfeld und im JAZ GU-Süd ausgebildet, ehe er 2018 in die Akademie von RB Salzburg wechselte. Über den FC Liefering, für den der 1,89 Meter große Rechtsfuß in der 2. Liga 44 Spiele bestritt und fünf Vorlagen beisteuerte, schaffte er den Sprung in den Salzburger Profikader und unterschrieb dort im Jänner 2025 seinen ersten Profivertrag.
Sein Debüt in der Bundesliga gab der Außenverteidiger im Februar 2025, in der vergangenen Saison gehörte er zudem zum Europa-League-Kader der Salzburger. In der UEFA Youth League führte Trummer die Salzburger Mannschaft als Kapitän bis ins Halbfinale und kam dabei auf 14 Einsätze mit einem Tor und zwei Vorlagen. Im ÖFB-Nachwuchs durchlief er die Auswahlteams von der U18 bis zur U21, für die er aktuell in der Qualifikation zur U21-EURO 2027 aufläuft.
Der Rechtsverteidiger ist beidseitig auf der Außenbahn einsetzbar und bringt neben seiner Physis und Kopfballstärke einen ausgeprägten Offensivdrang mit.
GAK-Sportchef Tino Wawra ist happy: „Tim Trummer ist ein Steirer und aktueller österreichischer U21-Teamspieler, den wir schon länger intensiv verfolgen. Was ihn auszeichnet, ist nicht nur seine fußballerische Qualität, sondern auch seine Mentalität und seine Wucht. Genau dieser Mix aus Ehrgeiz, Körperlichkeit und Siegermentalität hat uns überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass Tim diesen Weg in der kommenden Saison mit dem GAK geht.“
Tim Trummer ist glücklich über den Wechsel: „Ich bin froh, jetzt beim GAK zu sein und freue mich riesig auf die kommende Saison. Gemeinsam mit der Mannschaft will ich eine erfolgreiche Zeit erleben und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.“
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