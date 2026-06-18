Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

UEFA-Auslosung

WM-Quali: ÖFB-Frauen kennen ihren Play-off-Gegner

Frauenfußball
18.06.2026 12:46
Sarah Puntigam
Sarah Puntigam(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam trifft im Oktober in der ersten Play-off-Runde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien auf den Kosovo. 

0 Kommentare

Sollte die ÖFB-Auswahl das Duell in Hin- und Rückspiel für sich entscheiden, würde man Ende November/Anfang Dezember im Kampf um die WM-Teilnahme gegen Israel oder die Schweiz antreten. Das ergab die Auslosung der Europa-Teilnehmernationen am Donnerstag in Nyon.

Lars Söndergaard
Lars Söndergaard(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

In der ersten Phase waren die Österreicherinnen in ihrem A-Liga-Pool hinter dem fix qualifizierten Gruppensieger Deutschland und Norwegen sowie vor Slowenien Dritte geworden. Damit sicherte sich das Team von Lars Söndergaard einen Play-off-Platz. Gegen die in einer Liga-C-Gruppe auf Platz eins gelandeten Kosovarinnen tritt das ÖFB-Team um Kapitänin Sarah Puntigam im Zeitraum 7. bis 13. Oktober zunächst auswärts an.

Das entscheidende Rückspiel geht vor Heimpublikum über die Bühne. Ein Länderspiel gegen den Kosovo, in der aktuellen Weltrangliste an 85. Stelle 62 Plätze hinter Österreich, hat es bisher noch nie gegeben. Im Erfolgsfall wäre zwischen 26. November und 5. Dezember Israel oder die Schweiz der Zweitrundengegner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Frauenfußball
18.06.2026 12:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3
Mehr Frauenfußball
BSK wirft Fragen auf
Geht Ex-Drittligist ohne Truppe in Pokalbewerb?
Sport Tv Logo
Verband rechnet vor
„Kick-Ehrenamt“ bringt fast neun Millionen Euro
Sport Tv Logo
Trainer war alleine da
Auflösungserscheinungen zum Start bei der Austria
„Danke für 15 Jahre“
Toni Polster hört bei der Wiener Viktoria auf
Wettbuhlen gewonnen
Grödig holt sich Austria Salzburgs Aufstiegshelden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine