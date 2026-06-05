Kronprinzessin Mette-Marit bekommt neue Lunge

„Die Krankheit ist derzeit so schwerwiegend, dass wir uns darauf vorbereiten, wie wir mit einer weiteren Verschlechterung umgehen werden“, sagte Holm damals in einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK. Bei der Erkrankung verhärtet sich das Lungengewebe und führt zum Versagen der Atemfunktion. Mette-Marit wurde zuletzt nur noch mit Atemgerät und Beatmungsschlauch in der Öffentlichkeit gesehen.