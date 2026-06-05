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Kronprinzessin Mette-Marit bekommt neue Lunge

Royals
05.06.2026 10:10
Die Kronprinzessin steht nun auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die Reihung erfolgt ...
Die Kronprinzessin steht nun auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Die Reihung erfolgt norwegischen Medien zufolge nach Dringlichkeit und Kompatibilität des Organs.(Bild: Viennareport)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Schock-Nachricht aus Norwegen! Das norwegische Königshaus hat bestätigt, dass Kronprinzessin Mette-Marit aufgrund ihrer lebensbedrohlichen chronischen Lungenerkrankung auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt wurde. 

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Die Entscheidung erfolgte nach umfassenden medizinischen Untersuchungen und markiert eine dramatische Verschlechterung ihres Gesundheitszustands. 

Nach Angaben des Königshauses bereitet sich das Ärzteteam bereits seit Monaten auf eine mögliche Transplantation vor. Schon vor Weihnachten hatte Leibarzt Åre Martin Holm, Oberarzt der Lungenabteilung am Rikshospitalet in Oslo, öffentlich erklärt, dass sich die Lungenfibrose der Kronprinzessin deutlich verschlechtert habe. 

Die Kronprinzessin war am Donnerstag zur letzten Untersuchung im Krankenhaus in Oslo
Die Kronprinzessin war am Donnerstag zur letzten Untersuchung im Krankenhaus in Oslo(Bild: EPA/JONAS BEEN HENRIKSEN)

„Die Krankheit ist derzeit so schwerwiegend, dass wir uns darauf vorbereiten, wie wir mit einer weiteren Verschlechterung umgehen werden“, sagte Holm damals in einem Interview mit dem norwegischen Sender NRK. Bei der Erkrankung verhärtet sich das Lungengewebe und führt zum Versagen der Atemfunktion. Mette-Marit wurde zuletzt nur noch mit Atemgerät und Beatmungsschlauch in der Öffentlichkeit gesehen. 

Die Kronprinzessin absolvierte zuletzt weiterhin Auftritte, benötigte aber zusätzliche Beatmung.
Die Kronprinzessin absolvierte zuletzt weiterhin Auftritte, benötigte aber zusätzliche Beatmung.(Bild: Viennareport)

Medizinische Kriterien ausschlaggebend
Experten betonen, dass bei der Vergabe von Spenderlungen ausschließlich medizinische Kriterien entscheidend sind. Besonders schwer erkrankte Patienten mit einer Lebenserwartung von nur noch ein bis zwei Jahren werden bei der Organvergabe bevorzugt behandelt. Voraussetzung sind ein stabiler Allgemeinzustand für die OP, keine schweren Begleiterkrankungen und absolute Rauchfreiheit.

Thronfolgerin Ingrid Alexandra war bei den letzten Untersuchungen am Donnerstag ebenfalls mit ...
Thronfolgerin Ingrid Alexandra war bei den letzten Untersuchungen am Donnerstag ebenfalls mit dabei. Sie hat ihr Studium in Australien abgebrochen, um bei ihrer Mutter Mette-Marit zu sein.(Bild: EPA/JONAS BEEN HENRIKSEN)

Warten auf passende Spenderlunge
Aktuell stehen norwegischen Medien zufolge nach Angaben der norwegischen Organ Donation Foundation lediglich acht Menschen in Norwegen auf der Warteliste für eine neue Lunge. Die Aufnahme auf die Liste bedeutet, dass ein spezialisiertes Transplantationsteam die Kronprinzessin umfassend untersucht und sie grundsätzlich als geeignete Kandidatin für eine Transplantation eingestuft hat.

Sowohl Kronprinz Haakon als auch König Harald hatten in den vergangenen Monaten mehrfach bestätigt, dass sich der Gesundheitszustand der beliebten Kronprinzessin verschlechtert hat. Die nun bekannt gewordene Aufnahme auf die Transplantationsliste verdeutlicht die Ernsthaftigkeit ihrer Erkrankung.

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Wann eine passende Spenderlunge verfügbar sein wird, ist derzeit völlig offen. Dass es nun jedoch ganz schnell gehen könnte, zeigt die überstürzte Rückkehr von Mette-Marits Tochter, Prinzessin Ingrid Alexandra, aus Australien: Die Thronfolgerin hat ihr dortiges Studium vorzeitig abgebrochen. Auch Kronprinz Haakon kehrte am Donnerstag früher als geplant von einer offiziellen Japan-Reise zurück, um seiner Frau beizustehen.

Die Nachricht löst nicht nur in Norwegen große Anteilnahme aus. Viele Menschen verfolgen die gesundheitliche Entwicklung von Kronprinzessin Mette-Marit seit Jahren mit großer Sorge und hoffen nun auf eine erfolgreiche Behandlung.

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