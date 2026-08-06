Charles urlaubt zuerst im Spukschloss seiner Oma!

Zuerst Me-Time für die Queen: Jeder urlaubt auf seine Art

Königin Camilla gönnt sich in dieser Zeit Ferien nach ihrem Geschmack in der Sonne. Im vergangenen Jahr entspannte sie zunächst bei einem Yachturlaub in Griechenland, bevor sie zu Charles nach Schottland reiste. Gemeinsam verbringt das Königspaar anschließend den Rest der Sommerferien auf dem Landsitz – regelmäßig mit Besuch von Kindern und Enkeln.