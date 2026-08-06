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Balmoral muss warten!

Charles urlaubt zuerst im Spukschloss seiner Oma!

Royals
06.08.2026 15:14
Sommerurlaub mit Schaufel: König Charles pflanzte auf dem Gelände des Castle of Mey Rosen, die ...
Sommerurlaub mit Schaufel: König Charles pflanzte auf dem Gelände des Castle of Mey Rosen, die seinen Namen tragen.(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/castleofmey, Viennareport)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Während Millionen Briten ihre Sommerferien am Meer verbringen, zieht es König Charles III. (77) vor Balmoral noch an einen ganz besonderen Ort: das Castle of Mey im hohen Norden Schottlands. Dort verbringt der Monarch traditionell die erste Augustwoche. Genau wie einst seine geliebte Großmutter, die Queen Mum.

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Zum Auftakt seines Aufenthalts in diesem Jahr griff Charles gleich selbst zur Schaufel. Im Garten des Schlosses pflanzte er feierlich die „King‘s Rose“, eine eigens zu seinen Ehren gezüchtete Rosensorte.

Das Anwesen, das heute von der King‘s Foundation verwaltet wird, zählt zu seinen absoluten Lieblingsorten.

Der Instagram-Auftritt des Schlosses veröffentlichte Fotos von Charles mit den Rosen: 

Queen Mums liebster Rückzugsort
Das Castle of Mey kaufte die Queen Mum 1952 – kurz nach dem Tod ihres Ehemanns König George VI. Fast ein halbes Jahrhundert verbrachte sie hier jeden Sommer mehrere Wochen. Charles hält diese FamilientradiDa

Das Spukgespenst am Dachboden
Doch das idyllische Schloss hat nicht nur eine royale Geschichte. Denn seit Generationen hält sich hartnäckig eine Legende um die geheimnisvolle „Grüne Lady“, berichtet die Webseite „Royal Central“. Der Sage nach soll es sich um Lady Fanny Sinclair, die Tochter des 14. Earl of Caithness, handeln.

Hier soll sich eine „Grüne Lady“ herumtreiben und arglose Besucher schrecken:

Unsterblich verliebt
Sie soll sich einst unsterblich in einen Stallburschen verliebt haben. Als ihr Vater die Beziehung verbot, nahm die Geschichte ein tragisches Ende. Einer Überlieferung zufolge wartete sie tagelang vergeblich am Fenster auf ihren Geliebten, ehe sie sich aus Verzweiflung in den Tod stürzte.

Eine andere Version erzählt, sie sei nach einem gescheiterten Fluchtversuch eingesperrt worden und habe sich anschließend aus dem Fenster gestürzt.

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Seltsame Geräusche
Bis heute wollen Besucher und Mitarbeiter auf der obersten Etage eine unheimliche Präsenz gespürt haben. Immer wieder ist von plötzlich zufallenden Türen, flackerndem Licht und seltsamen Geräuschen die Rede. Einige Angestellte sollen den Dachbereich des Schlosses deshalb nur ungern allein betreten.

Ob sich König Charles vor der legendären „Grünen Lady“ gruselt? Darüber schweigt der Palast. Fest steht: Der Monarch liebt die Abgeschiedenheit des Castle of Mey, genießt die raue Natur Schottlands und widmet sich dort mit großer Leidenschaft seinem liebsten Hobby – der Gartenarbeit.

Er gräbt Beete um, sie macht Urlaub: Während König Charles im Garten des Castle of Mey gärtnert, ...
Er gräbt Beete um, sie macht Urlaub: Während König Charles im Garten des Castle of Mey gärtnert, genießt Königin Camilla traditionell erst einmal ihre ganz persönliche Sommer-Auszeit.(Bild: AP/Kin Cheung)

Zuerst Me-Time für die Queen: Jeder urlaubt auf seine Art
Königin Camilla gönnt sich in dieser Zeit Ferien nach ihrem Geschmack in der Sonne. Im vergangenen Jahr entspannte sie zunächst bei einem Yachturlaub in Griechenland, bevor sie zu Charles nach Schottland reiste. Gemeinsam verbringt das Königspaar anschließend den Rest der Sommerferien auf dem Landsitz – regelmäßig mit Besuch von Kindern und Enkeln.

Geschlafen wird dabei übrigens nicht im berühmten Balmoral Castle. Stattdessen zieht sich das Paar auf das deutlich privatere und gemütlichere Birkhall zurück, wo Charles und Camilla fernab des großen Schlossbetriebs bis in den September hinein ihre Sommerresidenz genießen.

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