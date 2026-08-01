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Am Weg ins Strandbad

Bursche ohne Helm mit E-Scooter schwer gestürzt

Tirol
01.08.2026 14:06
In Kirchbichl ereignete sich der schwere Unfall (Symbolbild).
In Kirchbichl ereignete sich der schwere Unfall (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Unfall am Freitagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein 15-jähriger Einheimischer ist bei einem Sturz mit seinem E-Scooter in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden. Der Jugendliche trug laut Polizei entgegen der Vorschriften keinen Helm.

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Der Jugendliche war gegen 15.15 Uhr mit seinem E-Scooter allein auf einer Gemeindestraße in Richtung Strandbad unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 15-Jährige plötzlich zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe er keinen Helm getragen.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der schwer verletzte Jugendliche mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.

Strengere Bestimmungen seit Mai
Seit dem 1. Mai gelten hierzulande neue Bestimmungen für E-Scooter. Unter anderem gilt eine Helmpflicht bis 16 Jahre und ein Verbot, eine zweite Person zu transportieren. Außerdem ist bei Elektrorollern eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erlaubt.

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