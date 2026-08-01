Bursche ohne Helm mit E-Scooter schwer gestürzt

Der Jugendliche war gegen 15.15 Uhr mit seinem E-Scooter allein auf einer Gemeindestraße in Richtung Strandbad unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 15-Jährige plötzlich zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe er keinen Helm getragen.