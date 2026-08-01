Bursche ohne Helm mit E-Scooter schwer gestürzt

Schrecklicher Unfall am Freitagnachmittag im Tiroler Unterland: Ein 15-jähriger Einheimischer ist bei einem Sturz mit seinem E-Scooter in Kirchbichl (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden. Der Jugendliche trug laut Polizei entgegen der Vorschriften keinen Helm.
Der Jugendliche war gegen 15.15 Uhr mit seinem E-Scooter allein auf einer Gemeindestraße in Richtung Strandbad unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 15-Jährige plötzlich zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe er keinen Helm getragen.
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der schwer verletzte Jugendliche mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
Strengere Bestimmungen seit Mai
Seit dem 1. Mai gelten hierzulande neue Bestimmungen für E-Scooter. Unter anderem gilt eine Helmpflicht bis 16 Jahre und ein Verbot, eine zweite Person zu transportieren. Außerdem ist bei Elektrorollern eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erlaubt.
Todesdrama in Niederösterreich
Tragisch begann dieses Wochenende in Niederösterreich. Auf einem Feldweg bei Obritzberg war am Freitagabend ein 50-Jähriger mit einem E-Scooter so schwer gestürzt, dass er tödliche Verletzungen erlitt.
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