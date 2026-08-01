Kampf gegen Banden
Schweden verdoppelt Strafmaß – auch für Teenager
Schweden verdoppelt ab 1. August das Strafmaß für Bandenkriminalität - und diese Verschärfung gilt explizit auch für Minderjährige. Das Parlament reagiert damit auf die grassierende Gang-Gewalt, bei der kriminelle Netzwerke gezielt Jugendliche für brutale Auftragsmorde und bewaffnete Delikte einsetzen.
Ein Gangmitglied, das mit einer Schusswaffe festgenommen wird, musste der Nachrichtenagentur TT zufolge in Schweden bislang mit einer Höchststrafe von vier Jahren rechnen.
Ab sofort kann derselbe Bandenkriminelle mit bis zu acht Jahren Gefängnis bestraft werden. Sogar für Minderjährige soll das doppelte Strafmaß gelten – allerdings soll es für Jugendliche andererseits auch Strafnachlässe geben.
Schweden hat sich von Dänemark inspirieren lassen
Bislang hatte das Land der Kriminalität wenig entgegenzusetzen. In diesem Jahr liegt die Zahl der Schusswaffentaten und -toten aber bislang auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Die doppelten Strafen haben sich die Schweden nun vom Nachbarn Dänemark abgeschaut. Dort werden Verbrechen im Zusammenhang mit Bandenkriminalität schon länger härter bestraft.
Die Obergrenze für das verdoppelte Strafmaß in Schweden liegt künftig bei 18 Jahren. Das Gesetz ist Teil eines umfassenden Reformpakets im Strafrecht, das außerdem die Verschärfung von rund 50 Strafrahmen beinhaltet.
Es wurde Mitte Juni im schwedischen Parlament verabschiedet und ist seit 1. August in Kraft. Das Gesetz ist aber umstritten: Einige Experten hatten die längeren Freiheitsstrafen als wirkungslos kritisiert.
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