Schweden verdoppelt Strafmaß – auch für Teenager

Schweden hat sich von Dänemark inspirieren lassen

Bislang hatte das Land der Kriminalität wenig entgegenzusetzen. In diesem Jahr liegt die Zahl der Schusswaffentaten und -toten aber bislang auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Die doppelten Strafen haben sich die Schweden nun vom Nachbarn Dänemark abgeschaut. Dort werden Verbrechen im Zusammenhang mit Bandenkriminalität schon länger härter bestraft.