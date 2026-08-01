Während Trainingslager! Mure erfasst Olympia-Arena

Niemand wurde verletzt

Kurze Zeit vor dem Unglück hatten noch mehrere Athleten auf der Anlage trainiert. Anschließend ging es aber glücklicherweise zu anderen Programmpunkten weiter. „Die Athleten haben erst am Abend in ihrer Unterkunft vom Murenabgang erfahren“, schildert Italiens Biathlonchef gegenüber „SportNews.bz“ die Situation.