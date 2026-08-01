Maria Riesch erfüllt sich speziellen Reisetraum

Sonne geht nie unter

Zusammen mit Schrempf und ihren Eltern stattete Riesch dem Nordkap einen Besuch ab. Von Mitte Mai bis Ende Juli geht im hohen Norden Norwegens die Sonne nie unter. Ein Naturspektakel, dem die Deutsche beiwohnen wollte und deshalb zu einem Foto vor dem dort stehenden Globus-Monument kommentiert: „Bucketlist“ mit einem grünen Haken dahinter.