Maria Riesch erfüllt sich speziellen Reisetraum

Ex-Ski-Ass Maria Riesch hat sich einen Reisetraum erfüllt und ist gemeinsam mit ihrem Partner Johann Schrempf und ihren Eltern ans Nordkap gereist. Auf Instagram zeigt sich die Deutsche begeistert.
Mehrere Storys auf Instagram geben einen guten Einblick in das Reiseabenteuer von Riesch. Schon häufiger hat die Deutsche ihren neuen Partner Schrempf, der als General Manager auf einem Kreuzfahrtschiff arbeitet, begleitet. Dieses Mal hat sich Riesch aber einen besonderen Wunsch erfüllen können.
Sonne geht nie unter
Zusammen mit Schrempf und ihren Eltern stattete Riesch dem Nordkap einen Besuch ab. Von Mitte Mai bis Ende Juli geht im hohen Norden Norwegens die Sonne nie unter. Ein Naturspektakel, dem die Deutsche beiwohnen wollte und deshalb zu einem Foto vor dem dort stehenden Globus-Monument kommentiert: „Bucketlist“ mit einem grünen Haken dahinter.
Die Reise mit dem Kreuzfahrtschiff hatte zudem weitere Highlights zu bieten. Ausflug nach Tromsö, eine White Night und kulinarische Spezialitäten haben es Riesch dabei besonders angetan.
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