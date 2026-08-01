Brand sorgt für Erdnuss-Geruch in Innenstadt

In der Nacht auf Samstag brach beim Nuss-Hersteller Ültje in Schwerte ein Brand aus. Das Werk ist zwar im Industriegebiet, das Feuer konnte man aber bis in die Innenstadt hinein riechen. Statt des typischen Rauchgeruchs duftete es in den Straßen allerdings nach „gebrannten Erdnüssen“, wie die Feuerwehr dem deutschen Sender WDR bestätigte.