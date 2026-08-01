Ungewöhnlicher Duft
Brand sorgt für Erdnuss-Geruch in Innenstadt
Ein ungewöhnlicher Duft hat sich in der Nacht auf Samstag in der deutschen Stadt Schwerte ausgebreitet: Auf den Straßen roch es plötzlich nach gebrannten Erdnüssen. Der Grund für diesen leckeren Duft war allerdings weniger schön ...
In der Nacht auf Samstag brach beim Nuss-Hersteller Ültje in Schwerte ein Brand aus. Das Werk ist zwar im Industriegebiet, das Feuer konnte man aber bis in die Innenstadt hinein riechen. Statt des typischen Rauchgeruchs duftete es in den Straßen allerdings nach „gebrannten Erdnüssen“, wie die Feuerwehr dem deutschen Sender WDR bestätigte.
In dem Werk im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen brannte nämlich eine Frittiermaschine für Erdnüsse ab. Die Feuerwehr kämpfte die ganze Nacht gegen die Flammen. Bis zu 100 Feuerwehrleute waren von 23 Uhr am Freitag bis Samstagfrüh um fünf Uhr im Einsatz.
Zum Glück wurde bei dem Brand niemand verletzt. Noch ist nicht bekannt, wie hoch der Sachschaden ist – und wie viele Erdnüsse dabei verbrannt sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.