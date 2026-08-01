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Ungewöhnlicher Duft

Brand sorgt für Erdnuss-Geruch in Innenstadt

Deutschland
01.08.2026 14:54
Der Brand beim Nuss-Hersteller Ültje hat in der Schwerter Innenstadt für einen Duft nach ...
Der Brand beim Nuss-Hersteller Ültje hat in der Schwerter Innenstadt für einen Duft nach gebrannten Erdnüssen gesorgt. (Symbolbild)(Bild: Krone-Collage/JAN BECKE - stock.adobe.com, HelgaQ - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein ungewöhnlicher Duft hat sich in der Nacht auf Samstag in der deutschen Stadt Schwerte ausgebreitet: Auf den Straßen roch es plötzlich nach gebrannten Erdnüssen. Der Grund für diesen leckeren Duft war allerdings weniger schön ...

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In der Nacht auf Samstag brach beim Nuss-Hersteller Ültje in Schwerte ein Brand aus. Das Werk ist zwar im Industriegebiet, das Feuer konnte man aber bis in die Innenstadt hinein riechen. Statt des typischen Rauchgeruchs duftete es in den Straßen allerdings nach „gebrannten Erdnüssen“, wie die Feuerwehr dem deutschen Sender WDR bestätigte.

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In dem Werk im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen brannte nämlich eine Frittiermaschine für Erdnüsse ab. Die Feuerwehr kämpfte die ganze Nacht gegen die Flammen. Bis zu 100 Feuerwehrleute waren von 23 Uhr am Freitag bis Samstagfrüh um fünf Uhr im Einsatz.

Zum Glück wurde bei dem Brand niemand verletzt. Noch ist nicht bekannt, wie hoch der Sachschaden ist – und wie viele Erdnüsse dabei verbrannt sind.

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