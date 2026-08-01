„Krone“-Zapfsäulencheck: So viel Staat tanken wir

„Alibi-Aktion“ wird kritisiert

Angesichts der Rekordgewinne und einer nicht enden wollenden Krise durch den Iran-Krieg setzte es an der aktuellen Preisbremse der Bundesregierung entsprechende Kritik. Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) bezeichnete die Entscheidung als unzureichend. „Die Margenregelung hat bewiesen, dass sie wirkt. Dass sie abgeschwächt wurde und nun nicht mehr entschlossen eingesetzt wird, obwohl die Preise wieder anziehen, ist unverständlich“, sagte Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats des ÖGB, in einer Aussendung.