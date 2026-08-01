Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt kann sie endlich

„Redet seit Jahren davon“: Jolie hat USA verlassen

Society International
01.08.2026 13:09
Schauspielerin Angelina Jolie hat schon mehrmals gesagt, dass sie Los Angeles verlassen will.
Schauspielerin Angelina Jolie hat schon mehrmals gesagt, dass sie Los Angeles verlassen will.(Bild: AFP/ALBERTO PIZZOLI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Alles deutet darauf hin, dass Hollywood-Star Angelina Jolie bald auf einem anderen Kontinent wohnen könnte. Die ersten Schritte sind schon getan und seit einigen Wochen ist Jolie frei, ihre Koffer zu packen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Vor kurzem bin ich nach Kambodscha zurückgekehrt“, verrät Angelina Jolie ihren Fans auf Instagram. Das Land in Südostasien hat es dem Hollywood-Star angetan: Dort adoptierte Jolie ihren Sohn Maddox (24) und begann ihr humanitäres Engagement.

Jetzt kann sie gehen
Bis jetzt konnte Jolie aber nicht einfach ihre Koffer packen und die USA verlassen. Im Land hielten die Schauspielerin Sorgerechtsauflagen nach ihrer Scheidung von Brad Pitt: Solange ihre Kinder minderjährig waren, war sie an Los Angeles gebunden. Am 12. Juli feierten aber ihre jüngsten Kinder, die Zwillinge Knox und Vivienne, den 18. Geburtstag – und Jolie könnte in ihre „zweite Heimat“ ziehen, wie sie Kambodscha selbst bezeichnet hat.

Jolie hat auf Instagram berichtet, dass sie wieder in Kambodscha ist:

„Spricht seit Jahren davon“
Der Hollywood-Star sei jetzt bereit, das Leben in Kalifornien hinter sich zu lassen, erklärte ein Insider dem Magazin „People“. „Sie freut sich darüber, mehr Freiheit und Flexibilität in ihrem Leben zu haben“, verrät die Quelle. Und: „Sie redet schon seit Jahren davon, Los Angeles zu verlassen.“

Tatsächlich hat die Hollywood-Diva in den vergangenen Jahren immer wieder davon gesprochen, Los Angeles zu verlassen. Über Kambodscha sagte sie einmal: „In Los Angeles fehlt mir die Menschlichkeit, die ich dort gefunden habe.“

Lesen Sie auch:
Angelina Jolie verriet jetzt ein pikantes Detail über ihr Liebesleben.
„Keine Dates seit ...“
Angelina Jolie macht schockierende Liebesbeichte
30.06.2026
Verkauft Mega-Villa
Angelina Jolie will raus aus Hollywood!
12.08.2025

Verkauft ihre Villa
Offiziell hat Jolie bisher nicht bestätigt, dass sie für längere Zeit in Kambodscha bleiben will. Allerdings stellte sie im Mai ihre Villa in Los Angeles für umgerechnet knapp 26 Millionen Euro zum Verkauf, wie „Daily Mail“ berichtet.

In Kambodscha hat Angelina Jolie die gemeinnützige Organisation Maddox Foundation ins Leben gerufen – benannt nach ihrem Sohn. Die Organisation setzt sich für Umweltschutz, Artenvielfalt und die Entwicklung von ländlichen Gemeinden ein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
01.08.2026 13:09
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Angelina JolieBrad Pitt
USAHollywoodKambodschaLos Angeles
Instagram
Kinder
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
163.808 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
131.363 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
98.064 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3754 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1127 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1122 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Mehr Society International
Jetzt kann sie endlich
„Redet seit Jahren davon“: Jolie hat USA verlassen
Komponist lag im Koma
Ralph Siegel durfte Intensivstation verlassen
Wird doch entfernt
Kinski und Wenders beenden Streit über Nacktszene
Wütender Tweet auf X
Darsteller Kevin McHale kommentiert „Glee-Fluch“
„Musste fast weinen“
Emmerich: Melania hätte Trump daran hindern müssen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf