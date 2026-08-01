„Redet seit Jahren davon“: Jolie hat USA verlassen

Alles deutet darauf hin, dass Hollywood-Star Angelina Jolie bald auf einem anderen Kontinent wohnen könnte. Die ersten Schritte sind schon getan und seit einigen Wochen ist Jolie frei, ihre Koffer zu packen.
„Vor kurzem bin ich nach Kambodscha zurückgekehrt“, verrät Angelina Jolie ihren Fans auf Instagram. Das Land in Südostasien hat es dem Hollywood-Star angetan: Dort adoptierte Jolie ihren Sohn Maddox (24) und begann ihr humanitäres Engagement.
Jetzt kann sie gehen
Bis jetzt konnte Jolie aber nicht einfach ihre Koffer packen und die USA verlassen. Im Land hielten die Schauspielerin Sorgerechtsauflagen nach ihrer Scheidung von Brad Pitt: Solange ihre Kinder minderjährig waren, war sie an Los Angeles gebunden. Am 12. Juli feierten aber ihre jüngsten Kinder, die Zwillinge Knox und Vivienne, den 18. Geburtstag – und Jolie könnte in ihre „zweite Heimat“ ziehen, wie sie Kambodscha selbst bezeichnet hat.
Jolie hat auf Instagram berichtet, dass sie wieder in Kambodscha ist:
„Spricht seit Jahren davon“
Der Hollywood-Star sei jetzt bereit, das Leben in Kalifornien hinter sich zu lassen, erklärte ein Insider dem Magazin „People“. „Sie freut sich darüber, mehr Freiheit und Flexibilität in ihrem Leben zu haben“, verrät die Quelle. Und: „Sie redet schon seit Jahren davon, Los Angeles zu verlassen.“
Tatsächlich hat die Hollywood-Diva in den vergangenen Jahren immer wieder davon gesprochen, Los Angeles zu verlassen. Über Kambodscha sagte sie einmal: „In Los Angeles fehlt mir die Menschlichkeit, die ich dort gefunden habe.“
Verkauft ihre Villa
Offiziell hat Jolie bisher nicht bestätigt, dass sie für längere Zeit in Kambodscha bleiben will. Allerdings stellte sie im Mai ihre Villa in Los Angeles für umgerechnet knapp 26 Millionen Euro zum Verkauf, wie „Daily Mail“ berichtet.
In Kambodscha hat Angelina Jolie die gemeinnützige Organisation Maddox Foundation ins Leben gerufen – benannt nach ihrem Sohn. Die Organisation setzt sich für Umweltschutz, Artenvielfalt und die Entwicklung von ländlichen Gemeinden ein.
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