„Redet seit Jahren davon“: Jolie hat USA verlassen

Jetzt kann sie gehen

Bis jetzt konnte Jolie aber nicht einfach ihre Koffer packen und die USA verlassen. Im Land hielten die Schauspielerin Sorgerechtsauflagen nach ihrer Scheidung von Brad Pitt: Solange ihre Kinder minderjährig waren, war sie an Los Angeles gebunden. Am 12. Juli feierten aber ihre jüngsten Kinder, die Zwillinge Knox und Vivienne, den 18. Geburtstag – und Jolie könnte in ihre „zweite Heimat“ ziehen, wie sie Kambodscha selbst bezeichnet hat.