Spanier ziehen jetzt eine rote Grenze durchs Meer!

EU-Chefs drängen EU zu Krisentreffen

Unterdessen fordern die 22 EU-Staaten eine außerordentliche Videokonferenz der Innenminister zur Lage an der EU-Außengrenze bei Ceuta. In dem Schreiben an die EU-Spitzen schlagen die Unterzeichner vor, insbesondere eine Verstärkung der Unterstützung durch die europäische Grenzschutzagentur Frontex sowie die Wirksamkeit der Zusammenarbeit der EU mit Marokko zu prüfen.