Blackout! Danso sieht nach nur drei Minuten Rot

Rückschlag im Konkurrenzkampf

Anstatt den Ball mit dem Fuß anzunehmen, ließ er das runde Leder zwischen seinen Beinen durchlaufen. Chelseas Joao Pedro nutzte den Aussetzer eiskalt aus und war anschließend nur noch mit einem Foul zu stoppen. Wegen seiner Notbremse sah Danso die Rote Karte - sein Auftritt war nach nur wenigen Minuten schon wieder zu Ende. Ein Rückschlag im Kampf um einen Platz in der Startelf!