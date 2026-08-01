Blackout! Danso sieht nach nur drei Minuten Rot

Ein Spiel zum Vergessen! Österreichs Teamspieler Kevin Danso sah im Test gegen Chelsea nach nur drei Minuten die Rote Karte. Dennoch gewann Tottenham das Duell in Sydney mit 2:1.
Nach 45 Minuten stand es nach Treffern von Sandro Tonali (17.) und Estevao (21.) 1:1. In der zweiten Spielhälfte bekam Kevin Danso die Chance, sich in der Innenverteidigung zu beweisen. Doch bereits nach drei Minuten unterlief dem ÖFB-Legionär ein folgenschwerer Fehler.
Rückschlag im Konkurrenzkampf
Anstatt den Ball mit dem Fuß anzunehmen, ließ er das runde Leder zwischen seinen Beinen durchlaufen. Chelseas Joao Pedro nutzte den Aussetzer eiskalt aus und war anschließend nur noch mit einem Foul zu stoppen. Wegen seiner Notbremse sah Danso die Rote Karte - sein Auftritt war nach nur wenigen Minuten schon wieder zu Ende. Ein Rückschlag im Kampf um einen Platz in der Startelf!
Später Siegestreffer
Trotz der Unterzahl jubelten am Ende die „Spurs“. Matchwinner vor über 80.000 Zuschauern war Stürmer Richarlison: Der Brasilianer erzielte in der 92. Minute den Siegestreffer zum 2:1.
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