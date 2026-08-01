Krisenabschluss bei der Herbstlohnrunde?

Ein erneuter Krisenabschluss hieße, dass die Arbeitnehmer wieder die Hauptlast der Krise tragen – während die Politik insbesondere beim Bürokratieabbau trotz vieler Lippenbekenntnisse weiter säumig bleibt. Helmenstein fordert einen radikalen Bürokratieabbau als Hilfe für die Industrie. Aber davon haben die Beschäftigten im Herbst nichts – sie bangen wieder um ihren Lohn. Die Würfel sind noch nicht gefallen, aber die Vorzeichen stehen auf Sturm.