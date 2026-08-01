Schwuler Regierungschef ruft zu Coming-out auf

Der 39-Jährige ist der jüngste Regierungschef der Niederlande und der erste, der offen homosexuell lebt.

Bei der Pride-Parade auf den Amsterdamer Grachten rief er junge LGBTIQ-Personen auf, sich offen zu bekennen. Ein Coming-out sei nicht einfach, „aber sobald man diesen Schritt gewagt hat, wird es nur noch besser“, sagte Jetten laut der Nachrichtenagentur ANP zum Auftakt der traditionellen „Canal Parade“.

Noch mehr Fotos von der „Canal Parade“:

