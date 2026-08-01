Schaller verpasst vom 1-m-Brett Sprung ins Finale

Nikolaj Schaller hat sich bei den Schwimm-Europameisterschaften im Olympic Aquatic Center von Paris nicht für das Finale vom 1-m-Brett qualifiziert.
Das hat leider nicht gereicht für Nikolaj Schaller bei den Schwimm-Europameisterschaften in der französischen Hauptstadt. Im Wasserspringen verpasste es der Österreicher, ins Finale einzuziehen.
Der 25-jährige OSV-Athlet kam im Vorkampf am Samstag auf 300,30 Punkte und Rang 18 und verfehlte die Medaillenentscheidung der besten zwölf deutlich.
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