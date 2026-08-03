Trump: Wahl zwischen Abkommen oder Kapitulation

Teheran „doppelzüngig“

Teheran sei „doppelzüngig“, kommentierte US-Präsident Donald Trump. „Ob der Iran es zugeben will oder nicht – wir sprechen tatsächlich über eine Lösung für ein Problem, das sie seit Jahrzehnten verursacht haben.“ Dabei bezog sich der Politiker auf das iranische Atomprogramm. Zuvor hatte er gesagt, dass es „Umrisse einer Einigung“ gebe. Mit dieser Darstellung steht Trump aber allein auf weiter Flur. Es wäre nicht das erste Mal, dass der US-Präsident von einem Durchbruch spricht, der im Nachhinein von anderer Seite dementiert wird oder an der Realität scheitert. Er hatte unter anderem anfangs auch gesagt, dass der Krieg nur wenige Wochen dauern werde.