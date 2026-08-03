USA: Explosions-Durchfall fordert erste Todesopfer

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Michigan könnten die bestehenden Erkrankungen durch die Infektion mit dem Parasiten Cyclospora und eine dadurch ausgelöste Dehydration verschlimmert worden sein. Die Behörde betonte zugleich, dass Cyclosporiasis grundsätzlich keine lebensbedrohliche Erkrankung sei. Todesfälle seien in den USA selten.