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Gefährlicher Parasit

USA: Explosions-Durchfall fordert erste Todesopfer

Ausland
03.08.2026 19:57
6707 Fälle, 423 Spitalsaufnahmen: Viele Betroffene haben zuvor Salat bei der Fast-Food-Kette ...
6707 Fälle, 423 Spitalsaufnahmen: Viele Betroffene haben zuvor Salat bei der Fast-Food-Kette Taco Bell gegessen.(Bild: AFP/MARIO TAMA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Was zunächst vor allem für heftige Magen-Darm-Beschwerden sorgte, hat nun auch Todesopfer gefordert: Im US-Bundesstaat Michigan sind erstmals zwei Menschen im Zusammenhang mit der aktuellen Cyclosporiasis-Welle gestorben. Beide hatten laut Behörden erhebliche Vorerkrankungen.

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Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Michigan könnten die bestehenden Erkrankungen durch die Infektion mit dem Parasiten Cyclospora und eine dadurch ausgelöste Dehydration verschlimmert worden sein. Die Behörde betonte zugleich, dass Cyclosporiasis grundsätzlich keine lebensbedrohliche Erkrankung sei. Todesfälle seien in den USA selten.

Die Ausbreitung des Parasiten hat in den vergangenen Wochen dennoch für zahlreiche Erkrankungen gesorgt. Laut den jüngsten Zahlen der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden zwischen Anfang Mai und Ende Juli 6.707 bestätigte Infektionen registriert. 423 Menschen mussten ins Krankenhaus, Fälle wurden aus nahezu allen US-Bundesstaaten gemeldet.

Der Ausbruch der Cyclosporiasis, einer durch den mikroskopisch kleinen Parasiten Cyclospora ...
Der Ausbruch der Cyclosporiasis, einer durch den mikroskopisch kleinen Parasiten Cyclospora cayetanensis verursachten Darmerkrankung, hat sich auf mehrere US-Bundesstaaten ausgebreitet.(Bild: AFP/BRANDON BELL)

Eisbergsalat weiter unter Verdacht
Woher der Parasit stammt, ist weiterhin nicht endgültig geklärt. Die US-Lebensmittelbehörde FDA vermutet klein geschnittenen Eisbergsalat eines Lieferanten aus Mexiko als mögliche Quelle. Ein eindeutiger Nachweis fehlt allerdings.

Eine Probe des Unternehmens Taylor Farms in Mexiko war positiv auf Cyclospora getestet worden. Später stellte sich laut dem Unternehmen heraus, dass der Test „falsch positiv“ gewesen sei. Die FDA habe sich dafür entschuldigt, teilte Taylor Farms mit.

Trotzdem führten Rückverfolgungsuntersuchungen der FDA weiterhin zu geschnittenem Eisbergsalat des Unternehmens als möglicher Ursache des Ausbruchs. Die Behörde kündigte an, die Ermittlungen fortzusetzen und dafür zu sorgen, dass betroffene Produkte vom Markt genommen werden.

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Parasit verursacht heftigen Durchfall
Cyclospora wird nach Angaben der CDC üblicherweise nicht direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Die Ansteckung erfolgt vielmehr über Lebensmittel oder Wasser, die mit Fäkalien verunreinigt wurden.

Der Parasit befällt den Dünndarm und kann wässrigen, häufigen und teils heftigen Durchfall verursachen. Cyclosporiasis-Ausbrüche treten typischerweise während der Sommermonate auf.

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