Mysteriöses Rindervirus in Süddeutschland entdeckt

Auch eine weitere Ausbreitung wird erwartet. Da die entsprechenden Gnitzen noch bis November aktiv sind, könnte sich der Erreger weiter und möglicherweise rasch verbreiten. „Wir wissen noch nicht genau, welches Potenzial das Virus in sich trägt“, sagte eine Sprecherin des FLI. Möglich sei daher auch die Entwicklung eines Impfstoffs.