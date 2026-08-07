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Luxusmiete droht

Wasserskiclub Velden kämpft um seine Heimat

Kärnten
07.08.2026 14:00
Schon seit 75 Jahren gibt es den Wasserskiclub Velden.
Schon seit 75 Jahren gibt es den Wasserskiclub Velden.(Bild: UWSC)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Dem Wasserskiclub Velden droht mit Jahresende der Verlust seiner traditionsreichen Sportstätte am Seecorso 17. Um das einzig freie Seegrundstück der Gemeinde ist ein heftiger Pachtstreit entbrannt, eine Luxusmiete droht. Auch der Yachtclub mischt mit, eine Entscheidug gibt es im Herbst.

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Seit drei Jahren sucht der UWSC Velden um eine Erhaltung der Sportstätte für Wasserskisportler am Seecorso 17 an. „Keines unserer Kooperationsangebote wurde von Frau Bürgermeister Margit Heissenberger bisher angenommen, obwohl der Gemeinderat die Arbeit unseres Vereines in der letzten Sitzung sehr gelobt hat“, sagt Gerald Salmina vom Wasserskiclub. „Über das finanzielle Angebot für eine Pachtverlängerung hinaus hat der UWSC die Idee entwickelt ein Wassersportzentrum an der 496 Quadratmeter Liegenschaft zu errichten.“

Ein altes Haus steht am Gelände, auch McDonalds ist Untermieter.
Ein altes Haus steht am Gelände, auch McDonalds ist Untermieter.(Bild: UWSC)
Heiße Wasserskishows steigen in der Casinostadt im Sommer.
Heiße Wasserskishows steigen in der Casinostadt im Sommer.(Bild: UWSC)
Auch Aufwärmübungen gehören beim Wasserskliclub dazu.
Auch Aufwärmübungen gehören beim Wasserskliclub dazu.(Bild: UWSC)

Einziges Seegrundstück der Gemeinde
Die Bürgermeistern hätte stattdessen ein Gutachten eingeholt, um wieviel das letzte und einzige Seegrundstück der Gemeinde Velden verpachtet werden kann. „Das Resultat: 496 Quadratmeter um 9.000 Euro im Monat. Zusätzlich wurde von der Immobilienfirma bereits ein Angebot von sechs  Millionen für das Grundstück am Seecorso 17 gestellt. Wir gehen nicht davon aus, dass das Grundstück verkauft werden soll, aber aufgrund eines 25 Jahre alten sanierungsbedürftigen Gebäudes und kaum vorhandenen Parkplätzen kann ein finanziellen Mietaufwand von 108.000 Euro im Jahr nur ein sehr wohlhabender Mieter für sich in Anspruch nehmen“, meint Salmina.

Auch Fastfoodriese McDonalds Untermieter
Der UWSC und Untermieter McDonalds würden beide gemeinsam zwei Drittel dieser Summe aufbringen. „Ein Kraftakt für den Wasserskiclub, aber wir sind dazu bereit. Dieses Angebot liegt der Gemeinde bereits vor. Generell ist eine private Vermietung leider einem Verkauf der einzigen öffentlichen Seeliegenschaft der Gemeine Velden gleichzustellen, weil es damit für die Öffentlichkeit und die Veldener Wassersportler für immer verloren geht. Anstelle zu versuchen durch das Grundstück etwaige Budgetlöcher zu stopfen, sollte unserer Meinung alles dafür getan werden, dieses kleine, aber feine Juwel weiter der Veldener Gemeinde zweckgebunden zur Verfügung zu stellen“, sagt der Pörtschacher.

Wassersporzentrum könnte kommen
„Unsere Idee und Vorschlag ist ein zukünftiges Wassersportzentrum, welches nicht nur einmalig am Wörthersee wäre, sondern vor allem den Einheimischen ermöglicht Wasserskifahren, Paddeln, Schwimmtraining und andere Wassersportarten zu erlernen und kostengünstig zu betreiben. Unser Ansatz und unsere Vereinsphilosophie ist es, unsere, über Generationen prägenden Seeerlebnisse voller Leidenschaft an die Jugend stetig, nicht zuletzt durch persönlichen, ehrenamtlichen Einsatz und vor allem leistbare Tarife für Jedermann, weitergeben zu können. Genauso, wie es die Vereinsmitglieder des UWSC seit 75 Jahren bereits vorgezeigt haben“, erklärt Salmina.

„Wir sind praktisch mit Jahresende vor die Tür gesetzt worden und wissen im Moment nicht, wie wir die Jugendarbeit des Clubs im nächsten Jahr fortführen können! Es ist einfach nicht möglich ohne sanitäre Einrichtungen, Umkleide, Bootsliegeolatz und Parkplatz."

Gemeinde entscheidet im Herbst über Zukunft
Soweit soll es nicht kommen. Bürgermeisterin Margit Heissenberger: „Die Gemeinde hat sich nur ein Bild über die Zukunft am Seecorso 17 gemacht. Zwei Konzepte über die Zukunft wurden dem Gemeinderat vorgeschlagen. Vom UWSC und dem Yachtclub. Das sind zwei große Vereine im Ort. Im Herbst entscheidet die Gemeinde, wie es weitergeht.“

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