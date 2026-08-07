Wasserskiclub Velden kämpft um seine Heimat

Auch Fastfoodriese McDonalds Untermieter

Der UWSC und Untermieter McDonalds würden beide gemeinsam zwei Drittel dieser Summe aufbringen. „Ein Kraftakt für den Wasserskiclub, aber wir sind dazu bereit. Dieses Angebot liegt der Gemeinde bereits vor. Generell ist eine private Vermietung leider einem Verkauf der einzigen öffentlichen Seeliegenschaft der Gemeine Velden gleichzustellen, weil es damit für die Öffentlichkeit und die Veldener Wassersportler für immer verloren geht. Anstelle zu versuchen durch das Grundstück etwaige Budgetlöcher zu stopfen, sollte unserer Meinung alles dafür getan werden, dieses kleine, aber feine Juwel weiter der Veldener Gemeinde zweckgebunden zur Verfügung zu stellen“, sagt der Pörtschacher.