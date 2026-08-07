„Black Hawk“-Übung rund um Klagenfurt geplant

Das Jägerbataillon 25 aus Klagenfurt, das Luftlandebataillon der 7. Jägerbrigade/Jagdkampf, führt gemeinsam mit Soldaten des Pionierbataillons 1 aus Villach eine Luftlandeausbildung durch. Deswegen ist vermehrt mit Hubschrauberflügen zu rechnen. Das Ziel: der gefechtsmäßige Lufttransport und die Luftlandung bei Tag und Nacht, in verschiedene Landezonen, um nach der Anlandung Gefechtsaufgaben des Jagdkampfes zu erfüllen.