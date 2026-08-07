Enttäuschende Zweitliga-Rückkehr nach Grödig

Kurz nach Wiederanpfiff der nächste Dämpfer: Herthas Malinowski zog nach einem Freistoß außerhalb des Strafraums ab und brachte die Oberösterreicher wieder in Führung. Nach dem Ausschluss von Lieferings Palacios fand Wels mehr Räume vor, Joker Isa Jabbeh nutzte diesen in Folge eines Konters (80.) perfekt aus. Die Jungbullen gaben sich aber nicht aus, Kapitän Julian Hussauf (84.) brachte sein Team auf 2:3 heran und damit wieder Feuer in die Partie. Schlussendlich reichte es aber nicht für Zählbares.

Somit lachte am Ende nur ein Salzburger, nämlich Nikolas Freund. Der Neo-Welser meinte nach Abpfiff: „Wir hätten mehr Tore machen müssen.“