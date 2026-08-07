Hochgefühle dank Comeback eines Kult-Sponsors

Begeisterung groß

Nun aber stieg der Stahlerzeuger mit seinen weltweit rund 50.000 Beschäftigten bei Erstliga-Absteiger Blau-Weiß Linz als Platin-Partner ein. Das darf auch als Hoffnungsschimmer verstanden werden. Dafür, dass die voestalpine künftig wieder stärker ins regionale Sportsponsoring investiert und damit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, insbesondere im Nachwuchsbereich, verstärkt nachkommt. Die Fans des 1997 gegründeten FC Blau Weiß hatten ihren Herzensklub dagegen schon immer als emotionalen Nachfolger des SK Voest gesehen. Ein Gefühl, das sich nun verstärken wird. Dementprechend groß war am Freitag im Hofmann-Personal-Stadion die Begeisterung . . .