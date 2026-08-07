Bayern kassiert Millionen – dank Transfer-Clou

Das ist ein echter Transfer-Clou! Rund sieben Millionen Euro soll der FC Bayern für Nestory Irankunda kassieren, obwohl dieser nie für die Münchner aufgelaufen ist.
Wie das geht?
Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano steht der 20-jährige WM-Kicker Australiens vor einem Wechsel vom FC Watford zu Sporting Lissabon. Irankunda war auch einst bei den Bayern, kam da aber nur sporadisch bei der U23 zum Einsatz, weshalb er nach einer Leihe bei Grasshopper Zürich im Sommer 2025 an Watford verkauft – allerdings inklusive einer Weiterverkaufsbeteiligung von 40 bis 50 Prozent.
Dieser clevere Schachzug von Sportboss Max Eberl und Christoph Freund trägt nun finanzielle Früchte! Da Sporting rund 15 Millionen Euro plus Boni für Irankunda an Watford zahlt, bekommt Bayern davon einen Anteil im Bereich von 6 bis 7,5 Millionen Euro, berichtet die deutsche „Bild“-Zeitung.
Für die Engländer machte der Stürmer übrigens in 40 Ligaspielen vier Tore sowie fünf Vorlagen und stand 22-mal in der Startelf, ehe er bei der WM als jüngster australischer WM-Torschütze Geschichte schrieb.
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