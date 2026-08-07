Bayern kassiert Millionen – dank Transfer-Clou

Wie das geht?

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano steht der 20-jährige WM-Kicker Australiens vor einem Wechsel vom FC Watford zu Sporting Lissabon. Irankunda war auch einst bei den Bayern, kam da aber nur sporadisch bei der U23 zum Einsatz, weshalb er nach einer Leihe bei Grasshopper Zürich im Sommer 2025 an Watford verkauft – allerdings inklusive einer Weiterverkaufsbeteiligung von 40 bis 50 Prozent.