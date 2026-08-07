Straka verpasst bei PGA-Turnier den Cut vorzeitig

Profi-Golfer Sepp Straka hat beim PGA-Turnier in Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina den Cut klar verpasst.
Nach einer 73er-Runde am Vortag steigerte sich der Österreicher am Freitag auf der zweiten Runde zwar auf 70 Schläge, mit gesamt 143 lag er aber außerhalb der Top 100 und sechs Schläge über der prognostizierten Cut-Linie.
Das Erreichen des Wochenendes lag für Straka so außer Reichweite, auch wenn einige noch gar nicht zu ihrer zweiten Runde abgeschlagen hatten.
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