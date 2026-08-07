Luxus am Meer! Sabalenka gewährt private Einblicke

Nach dem enttäuschenden Aus in Wimbledon meldete sich Tennis-Ass Aryna Sabalenka aus dem Luxus-Urlaub auf Mykonos. Weltranglisten-Erste gewährte dabei ganz besonders private Einblicke!
„Gutes Essen, gute Musik, sonnige Tage ... Folge 4 von Aryna‘s Arena ist jetzt da“, schreibt Sabalenka auf Instagram neben ein Video, das sie vor allem im Bikini zeigt.
Die 28-jährige Weißrussin macht damit auch Werbung für das neue Video auf ihrem Youtube-Kanal. Unter dem Titel „Aryna‘s Arena“ lässt sie ihre Fans dort regelmäßig an ihrem Leben mit und ohne Tennis teilhaben.
Erst vor zwei Wochen stellte sie auch einen Zusammenschnitt ihres Wien-Aufenthalts vor Wimbledon online – wobei Sabalenka und ihrem Verlobten nicht ganz klar zu sein, wie man Österreichs Hauptstadt richtig ausspricht.
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