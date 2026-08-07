Wieder Muren nach Unwetter: Dramatik im Valser Tal

Kein Tag ohne Unwetterschäden in Tirol: Im Valser Tal am Brenner überflutete am Freitagnachmittag bzw. -abend der Alterer Bach einen Parkplatz, elf Wanderer mussten ausgeflogen werden. Am Abend erwischte es auch das Oberland, wo die Straße über das Hahntennoch gesperrt werden musste.
Ganz arg hat es das Valser Tal bei St. Jodok am Brenner getroffen. Dort überflutete eine Mure des Alterer Bachs den Parkplatz und größere Flächen im Bereich der Jausenstation Touristenrast bzw. der Nockeralm. Mehrere Fahrzeuge wurden von Schlammmassen eingeschlossen. Verletzte gab es ersten Informationen nach keine.
Mit Heli ausgeflogen
Laut Polizei wurde eine Brücke zerstört, der Polizeihubschrauber Libelle Tirol flog elf Wanderer aus, die sich auf der anderen Seite des Bachs befanden. Auch Almtiere werden derzeit gerettet. Im Einsatz stehen die Feuerwehr und die Bergrettung St. Jodok.
Passstraße erneut gesperrt
Aufgrund mehrerer Murenabgänge zwischen Imst und der Passhöhe Hahntennjoch am Freitagabend ist die L 246 Hahntennjochstraße im Oberland derzeit für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Aufräumarbeiten sind bereits im Gange. Die Straße war erst kürzlich nach einem Unwetter gesperrt worden. Auch aus Längenfeld im Ötztal wurden Schäden gemeldet.
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