Wieder Muren nach Unwetter: Dramatik im Valser Tal

Passstraße erneut gesperrt

Aufgrund mehrerer Murenabgänge zwischen Imst und der Passhöhe Hahntennjoch am Freitagabend ist die L 246 Hahntennjochstraße im Oberland derzeit für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Aufräumarbeiten sind bereits im Gange. Die Straße war erst kürzlich nach einem Unwetter gesperrt worden. Auch aus Längenfeld im Ötztal wurden Schäden gemeldet.