„Krone“ lädt zur Kinderwelt am Altstadtzauber

„Die Entwicklung ist großartig: Vor Jahren hatten wir in der Renngasse eine kleine Eckbühne für das Kinderprogramm, heute haben wir eine große Kinderwelt im Landhaushof“, freut sich Stadtrichter Adi Rasperger. Neben Clowns und Zauberern erwartet ein Schminkteam beim Altstadtzauber die Mädchen und Buben. „Das Schminken kommt immer so gut an, das haben wir heuer ausgebaut.“