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„Krone“ lädt zur Kinderwelt am Altstadtzauber

Kärnten
07.08.2026 12:01
Stadtrichter Adi Rasperger freut sich mit den jüngsten Altstadtzauberbesuchern, die geschminkt ...
Stadtrichter Adi Rasperger freut sich mit den jüngsten Altstadtzauberbesuchern, die geschminkt werden, spielen, klettern...(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Wieder gewachsen ist die Spiel- & Spaß-Welt für Kinder: Im Landhausinnenhof wollen Spielestationen erkundet werden – mit Stempelsammelpass, Sofortgewinn, „Krone“-Café für die Eltern und: Der Wappensaal ist bei freiem Eintritt geöffnet!

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„Die Entwicklung ist großartig: Vor Jahren hatten wir in der Renngasse eine kleine Eckbühne für das Kinderprogramm, heute haben wir eine große Kinderwelt im Landhaushof“, freut sich Stadtrichter Adi Rasperger. Neben Clowns und Zauberern erwartet ein Schminkteam beim Altstadtzauber die Mädchen und Buben. „Das Schminken kommt immer so gut an, das haben wir heuer ausgebaut.“

Dazu werden sechs Spielestationen eingerichtet: Eine davon ist ein Kletterturm, betrieben von den Naturfreunden, eine ist der Wappensaal mit seinen 665 Wappen, von denen viele Löwen, Widder, Schlangen, Bären und andere Tiere zeigen, eine Station ist ein kniffliges Zielwerfen.

„Krone“-Stempelpass und Sofortgewinne!
Im „Krone“-Sammelpass holen die Kinder an jeder Station Stempel – dafür gibt es dann Sofortgewinne. Während sich die Kleinen im Innenhof vergnügen, toben, spielen, lachen, genießen Abonnenten im „Krone“-Café im Landhaushof ein Getränk.

Staunend beobachten die Kinder den Akrobaten – danach geht es wieder zu den Spielestationen in ...
Staunend beobachten die Kinder den Akrobaten – danach geht es wieder zu den Spielestationen in der Kinderwelt, die ab 14.30 Uhr geöffnet hat.(Bild: Evelyn Hronek)
Kleinkunst im Landhaushof.
Kleinkunst im Landhaushof.(Bild: Evelyn Hronek)
„Krone“-Lesefuchs Theo und Leseonkel Christian kommen in die Kinderwelt!
„Krone“-Lesefuchs Theo und Leseonkel Christian kommen in die Kinderwelt!(Bild: Evelyn Hronek)

„Was den Landhaushof auch zum perfekten Ort für die Kinderwelt macht: Dort fahren keine Autos, dort sind Kinder sicher und von den Mauern des Landhauses geschützt“, so Rasperger.

Zitat Icon

Das Kinderprogramm wächst Jahr für Jahr: Anfangs hatten wir eine Eckbühne in der Renngasse, am 30. Altstadtzauber ist der Landhaushof eine bunte Kinderwelt!

Adi Rasperger, Stadtrichter und Kinderwelt-Organisator

Kleinkünstler treten immer wieder im Landhaushof auf; beispielsweise kommt Mr. Ritmo, der Magierclub Klagenfurt, das Kasperltheater Passepartout

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Theo kommt!
Ein Stammgast in der Kinderwelt ist „Krone“-Lesefuchs Theo, der mit Leseonkel Christian am Freitag und am Samstag um 17 Uhr spannende Geschichten erzählt (siehe Prorgamm oben) und gern mit seinen kleinen Menschenfreunden für Fotos posiert.

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