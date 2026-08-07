„Krone“ lädt zur Kinderwelt am Altstadtzauber

Wieder gewachsen ist die Spiel- & Spaß-Welt für Kinder: Im Landhausinnenhof wollen Spielestationen erkundet werden – mit Stempelsammelpass, Sofortgewinn, „Krone“-Café für die Eltern und: Der Wappensaal ist bei freiem Eintritt geöffnet!
„Die Entwicklung ist großartig: Vor Jahren hatten wir in der Renngasse eine kleine Eckbühne für das Kinderprogramm, heute haben wir eine große Kinderwelt im Landhaushof“, freut sich Stadtrichter Adi Rasperger. Neben Clowns und Zauberern erwartet ein Schminkteam beim Altstadtzauber die Mädchen und Buben. „Das Schminken kommt immer so gut an, das haben wir heuer ausgebaut.“
Dazu werden sechs Spielestationen eingerichtet: Eine davon ist ein Kletterturm, betrieben von den Naturfreunden, eine ist der Wappensaal mit seinen 665 Wappen, von denen viele Löwen, Widder, Schlangen, Bären und andere Tiere zeigen, eine Station ist ein kniffliges Zielwerfen.
„Krone“-Stempelpass und Sofortgewinne!
Im „Krone“-Sammelpass holen die Kinder an jeder Station Stempel – dafür gibt es dann Sofortgewinne. Während sich die Kleinen im Innenhof vergnügen, toben, spielen, lachen, genießen Abonnenten im „Krone“-Café im Landhaushof ein Getränk.
„Was den Landhaushof auch zum perfekten Ort für die Kinderwelt macht: Dort fahren keine Autos, dort sind Kinder sicher und von den Mauern des Landhauses geschützt“, so Rasperger.
Das Kinderprogramm wächst Jahr für Jahr: Anfangs hatten wir eine Eckbühne in der Renngasse, am 30. Altstadtzauber ist der Landhaushof eine bunte Kinderwelt!
Adi Rasperger, Stadtrichter und Kinderwelt-Organisator
Kleinkünstler treten immer wieder im Landhaushof auf; beispielsweise kommt Mr. Ritmo, der Magierclub Klagenfurt, das Kasperltheater Passepartout
Theo kommt!
Ein Stammgast in der Kinderwelt ist „Krone“-Lesefuchs Theo, der mit Leseonkel Christian am Freitag und am Samstag um 17 Uhr spannende Geschichten erzählt (siehe Prorgamm oben) und gern mit seinen kleinen Menschenfreunden für Fotos posiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.