Fehlstart komplett! Nächste Pleite für St. Pölten

Der SKN St. Pölten hat seinen Fehlstart in der 2. Liga prolongiert! Die Niederösterreicher, die vergangene Saison bis zur letzten Runde um den Aufstieg gekämpft hatten, verloren am Freitag in der NV Arena gegen die Young Violets Austria Wien 0:1 …
Mit diesem Ergebnis war die Truppe von Cem Sekerlioglu zuletzt auch dem FAC unterlegen. Die „Jung-Austrianer“ schrieben dank eines Tors von Bruno Jerabek (40.) erstmals in dieser Saison an – und dann gleich mit drei Punkten.
Hertha Wels siegt beim FC Liefering
Auch Hertha Wels punktete im zweiten Anlauf erstmals. Die Oberösterreicher setzten sich in Grödig gegen Gastgeber FC Liefering mit 3:2 durch. Treffer von Oliver Kregar (14.), Sebastian Malinowski (50.) und Isa Drammeh (79.) gaben den Ausschlag.
Für den Partnerklub von Red Bull Salzburg waren Tore von Miha Matjasec (31.) und Julian Hussauf (85.) zu wenig, um Zählbares mitzunehmen. Die Verlierer beendeten die Partie zu zehnt, da Mayker Palacios in der 72. und 75. Minute zweimal Gelb gesehen hatte.
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