Charmantes Café um einen Euro? Das steckt dahinter

Für Aufsehen sorgt derzeit ein Kärntner-Immobilieninserat: Das Café im Klagenfurter Europapark scheint um einen Euro angeboten zu werden. Der Nach 33 Jahren sucht Betreiber Daniel Tischler einen Nachfolger für den beliebten Treffpunkt am Wörthersee. Doch was wird wirklich verlangt?
Nicht schlecht staunen derzeit manche Nutzer einer heimischen Immobilienplattform: Das Café im Klagenfurter Europapark wird dort mit einem Preis von einem Euro angeboten. Doch der Betrag täuscht. „Der Euro dient lediglich dazu, das Inserat online stellen zu können. Dabei ist wohl ein Fehler passiert. Über den tatsächlichen Kaufpreis wird mit ernsthaften Interessenten persönlich gesprochen“, sagt Betreiber Daniel Tischler, für den nach mehr als drei Jahrzehnten nun der Zeitpunkt gekommen ist, einen Nachfolger zu suchen.
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