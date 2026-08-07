Charmantes Café um einen Euro? Das steckt dahinter

Nicht schlecht staunen derzeit manche Nutzer einer heimischen Immobilienplattform: Das Café im Klagenfurter Europapark wird dort mit einem Preis von einem Euro angeboten. Doch der Betrag täuscht. „Der Euro dient lediglich dazu, das Inserat online stellen zu können. Dabei ist wohl ein Fehler passiert. Über den tatsächlichen Kaufpreis wird mit ernsthaften Interessenten persönlich gesprochen“, sagt Betreiber Daniel Tischler, für den nach mehr als drei Jahrzehnten nun der Zeitpunkt gekommen ist, einen Nachfolger zu suchen.