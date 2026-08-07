Dreijähriger Bub wurde aus heißem Auto gerettet

Seitenscheibe eingeschlagen

Da der Bub bereits seit 15 Minuten im Fahrzeug war, schwitzte er bereits stark. Nach ausdrücklicher Zustimmung der 35-Jährigen wurde eine Scheibe des Pkw eingeschlagen. Der Bub konnte befreit werden und wurde von der Rettung erstversorgt. Er war wohlauf und wurde lediglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Mutter sowie beide Kinder wurden in weiterer Folge von einer Freundin der Mutter nach Hause gefahren.