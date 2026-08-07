Dreijähriger Bub wurde aus heißem Auto gerettet

Es kann so schnell gehen. Im oberösterreichischen Wels war ein dreijähriger Bub aus Versehen in einem Fahrzeug eingeschlossen worden. Bei der aktuellen Hitze ein Problem. Die verzweifelte Mutter rief die Einsatzkräfte, die das Kind nach quälenden 15 Minuten befreien konnten.
Am Freitag wurde gegen 16.15 Uhr eine Polizeistreife in Wels zu einem Parkplatz in der Ginzkeystraße beordert, da ein knapp dreijähriger Bub in einem Pkw eingesperrt war. Die Rettung und die Feuerwehr waren schnell vor Ort.
Die 35-jährige Mutter des Buben aus dem Bezirk Gmunden erklärte, dass sich ihr Sohn und ihre Handtasche, in der die Fahrzeugschlüssel waren, auf der Rückbank des Fahrzeuges befanden. Beim Aussteigen habe die Tochter die Fahrzeugtür von außen geschlossen, wodurch sich das Fahrzeug selbstständig versperrt habe. Einen Reserveschlüssel hatte die Frau nicht mit.
Seitenscheibe eingeschlagen
Da der Bub bereits seit 15 Minuten im Fahrzeug war, schwitzte er bereits stark. Nach ausdrücklicher Zustimmung der 35-Jährigen wurde eine Scheibe des Pkw eingeschlagen. Der Bub konnte befreit werden und wurde von der Rettung erstversorgt. Er war wohlauf und wurde lediglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Mutter sowie beide Kinder wurden in weiterer Folge von einer Freundin der Mutter nach Hause gefahren.
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