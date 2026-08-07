Großeinsatz nach missglücktem Überholmanöver

Es ist kurz nach 14 Uhr, als der 24-jährige Motorradfahrer auf der Drautal Straße in der Gemeinde Berg im Drautal mehrere Autos überholt und schließlich zum Überholvorgang eines Lkw ansetzt. „Dabei habe er den entgegenkommenden Pkw eines 33-jährigen Mannes übersehen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.