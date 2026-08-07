Großeinsatz nach missglücktem Überholmanöver

Beim Überholen eines Lastwagens dürfte am Freitagnachmittag ein Biker auf der Drautal Straße einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Bei dem Unfall wurden gleich mehrere Beteiligte verletzt – neben Feuerwehr und Rettung mussten auch zwei Rettungshubschrauber ausrücken.
Es ist kurz nach 14 Uhr, als der 24-jährige Motorradfahrer auf der Drautal Straße in der Gemeinde Berg im Drautal mehrere Autos überholt und schließlich zum Überholvorgang eines Lkw ansetzt. „Dabei habe er den entgegenkommenden Pkw eines 33-jährigen Mannes übersehen“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.
Biker über Windschutzscheibe geschleudert
Schließlich kommt es zur Kollision zwischen dem 24-Jährigen und dem entgegenkommenden Auto. Der Motorradfahrer wird über die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und bleibt verletzt auf der Fahrbahn liegen.
„Durch die Kollision geriet der 33-jährige Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem weiteren, in Richtung Greifenburg fahrenden Pkw eines 58-jährigen Mannes“, so die Beamten.
Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus
Nach dem verheerenden Zusammenprall der Fahrzeuge, wurde nicht nur der Biker verletzt, sondern auch der 33-Jährige, seine Beifahrerin und der 58-Jährige mussten von Rettung und den beiden Rettungshubschraubern ARA3 und C7 ins Spital gebracht werden.
Während die Verletzten ins Krankenhaus gebracht werden mussten, säuberten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Berg in Drautal die Unfallstelle. Rund eine Stunde war die Drautal Straße für den gesamten Verkehr gesperrt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.