Spider-Man im BMW-Cockpit ruft Anwalt auf den Plan

Was ist die Gegenleistung?

Für Öhlböck wirft die Aktion auch datenschutzrechtliche Fragen und verbraucherschutzrechtliche Überlegungen auf: „Sollte sich BMW in seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen das Recht vorbehalten haben, Werbeinhalte auf den Displays einzublenden, ist zu prüfen, ob eine solche Klausel gegenüber den Verbrauchern wirksam ist oder eine gröbliche Benachteiligung darstellt“, so Öhlböck, der auch die wirtschaftliche Seite problematisch sieht.