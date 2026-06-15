Ungarn beschränkt Amtszeit des Regierungschefs

Freigabe von EU-Geldern und Abrechnung mit Orbán

Unter Magyar ist bereits eine Grundsatzeinigung mit Brüssel auf die Freigabe der eingefrorenen EU-Gelder erreicht worden. Bis 31. August müssen aber einige Bedingungen – in Form von mehreren Gesetzen – erfüllt werden. Daran arbeitete Budapest nun mit Vollgas. Mit dem Gesamtpaket will Magyar nicht nur grünes Licht für die EU-Gelder erhalten, Ungarn reformieren und transparenter machen, sondern zugleich mit dem bei der Parlamentswahl im April abgewählten Regime der Fidesz-Regierung von Orbán abrechnen.