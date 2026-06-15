Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an „Lex Orbán“

Ungarn beschränkt Amtszeit des Regierungschefs

Außenpolitik
15.06.2026 20:39
Niemand soll in Ungarn je wieder so lange das Land regieren wie Viktor Orbán – auch nicht Péter ...
Niemand soll in Ungarn je wieder so lange das Land regieren wie Viktor Orbán – auch nicht Péter Magyar (im Bild).(Bild: EPA/Tamas Purger)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Umbau des ungarischen Staates hat begonnen. Der neue Premier Péter Magyar hat die erste Verfassungsänderung im Parlament verabschieden lassen: Nunmehr ist die Amtszeit des Regierungschefs auf maximal zwei Amtszeiten begrenzt. Sein Vorgänger Viktor Orbán hatte insgesamt 20 Jahre lang regiert.

0 Kommentare

135 Abgeordnete stimmten mit Ja, 50 mit Nein, sechs enthielten sich. Mit der Verfassungsänderung soll die Macht des Amtes des Ministerpräsidenten stärker eingegrenzt und das „System Orbán“ beendet werden, hatte Magyar angekündigt. Die Oppositionspartei Fidesz, als dessen Chef Orbán erst jüngst bestätigt worden war, bezeichneten die neue Regelung als „Lex Orbán“, da diese ausschließlich auf die Person von Orbán zugeschnitten sei und auf einen Ausschluss des früheren Ministerpräsidenten von einer künftigen Regierung abziele.

Viktor Orbán kann nicht mehr an die Macht zurückkehren.
Viktor Orbán kann nicht mehr an die Macht zurückkehren.(Bild: AP/Zoltan Mathe)

Magyars Zweidrittelmehrheit macht es möglich
Laut der Kritik bestehe das größte Problem darin, dass die Regelung die Möglichkeit der Ausübung eines öffentlichen Amtes rückwirkend einschränke. Der 63-jährige Orbán, der seit 1989 ununterbrochen in der Spitzenpolitik tätig ist, hatte bei der Parlamentswahl am 12. April nach 16 Jahren an der Macht eine katastrophale Wahlniederlage erlitten. Der politische Aufsteiger Magyar holte mit seiner Partei TISZA mehr als zwei Drittel der 199 Parlamentssitze.

Gegner warfen ihm vor, ein hybrides Herrschaftssystem mit autokratischen Elementen geschaffen, den Rechtsstaat in Ungarn abgebaut und die Demokratie ausgehöhlt zu haben. Die Europäische Union fror aufgrund von Rechtsstaatsbedenken viele Euro-Milliarden an Förderungen ein. Auch Orbáns pro-russische und Ukraine-feindliche Haltung machte das Land zum Außenseiter in der EU.

Lesen Sie auch:
Stimmt Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar bald auch der Aufnahme von Beitrittsgesprächen der ...
Minderheitenfrage
Ungarn offenbar vor Einigung mit der Ukraine
02.06.2026
Aber nur alternativ
Ungarn würde Staaten unter Migrationsdruck helfen
02.06.2026
Warnung vor „Krise“
Nun will Magyar Ungarns Präsident aus Amt jagen
01.06.2026
„Historischer Tag“
Reformen in Ungarn: EU gibt blockierte Gelder frei
29.05.2026

Freigabe von EU-Geldern und Abrechnung mit Orbán
Unter Magyar ist bereits eine Grundsatzeinigung mit Brüssel auf die Freigabe der eingefrorenen EU-Gelder erreicht worden. Bis 31. August müssen aber einige Bedingungen – in Form von mehreren Gesetzen – erfüllt werden. Daran arbeitete Budapest nun mit Vollgas. Mit dem Gesamtpaket will Magyar nicht nur grünes Licht für die EU-Gelder erhalten, Ungarn reformieren und transparenter machen, sondern zugleich mit dem bei der Parlamentswahl im April abgewählten Regime der Fidesz-Regierung von Orbán abrechnen.

Zu den neuen Reformen gehört unter anderem ein strengeres System der Vermögenserklärungen von Amtsträgern und die Erhöhung der Transparenz. Nachweislich falsche Vermögensangaben sollen nach dem neuen Strafgesetz mit einer zweijährigen Haftstrafe belegt werden. Die Kontrolle der Vermögenserklärungen soll auch auf die Angehörigen der Betroffenen ausgedehnt werden. Gerichtsverfahren sollen weiters seitens der Integritätsbehörde eingeleitet werden können, sollte die Staatsanwaltschaft die Anzeige ablehnen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
15.06.2026 20:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Live
„Krone“-Liveticker
US-Wiederaufbaufonds: Iran winken 260 Mrd. Euro
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Schreiben des Inkassobüros: Mehr als 92 Euro Spesen bei einem säumigen Betrag von 122,60 Euro. 
Krone Plus Logo
Ist das Wucher?
Horrende Spesen wegen säumiger ORF-Gebühr
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Lehrer (29) tötet an Mittelschule Ex-Freundin
133.404 mal gelesen
In der Bibliothek der Mittelschule in Taufkirchen an der Pram (im Bild ein Ermittler) wurde eine ...
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
125.640 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
110.821 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1381 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1023 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Außenpolitik
Unterzeichnung am Freitag, noch viele Fragen offen
903 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
Kritik an „Lex Orbán“
Ungarn beschränkt Amtszeit des Regierungschefs
„Krone“-Liveticker
Unterzeichnung am Freitag, noch viele Fragen offen
Verhandlungsgrundlage
Länder legen gemeinsamen Gesundheitsplan vor
Meinl-Reisinger:
Israels Sicherheitsminister „ist nicht willkommen“
Justizbudget stagniert
Null neue Planstellen: Aufschrei der Richterschaft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf