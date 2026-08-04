Wo bleibt der Hitzegipfel, Herr Bundeskanzler?

Warum ruft die Regierung nicht kundige Leute zu einem Hitzegipfel zusammen? Warum startet sie keine Klima-Reformpartnerschaft? Lädt Pragmatiker zu sich, die aufzeigen, was sich kurzfristig machen lässt und wo Beharrlichkeit nötig ist? Die Koalition würde demonstrieren, dass sie das Thema ernst nimmt und sie könnte ihre Handlungsfähigkeit belegen. Sofern vorhanden.

Mit Achselzucken wird sie keine Wahl gewinnen.