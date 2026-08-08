Waldbrände im Lungau: Kampf mit Heli und Motorsäge

Schwer zugängliche Felswand

Am zweiten Brandort können aufgrund des steilen und felsigen Geländes keine Löscharbeiten vom Boden aus durchgeführt werden. Löschflüge aus der Luft zeigten bisher „nicht den erhofften Löscherfolg“, so Kleidel. Die Feuerwehren prüfen nun mit der Bergrettung eine Möglichkeit, Feuerwehrleute direkt zur Brandstelle an einer Felswand zu bringen.