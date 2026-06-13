Teacher Murdered: Mother Found 28-Year-Old Dead

Dark clouds repeatedly darken the sky over Taufkirchen an der Pram on Saturday morning. A weather pattern that fits well with the current mood in the community of 2,900 residents in the Schärding district. Deep sorrow and consternation prevail following the murder of a 28-year-old teacher at the local middle school. As reported, a 29-year-old colleague is said to have killed the teacher in the school library.