School Mourns
Teacher Murdered: Mother Found 28-Year-Old Dead
Shock and grief in the Innviertel community of Taufkirchen an der Pram following the murder of a young teacher at the school. The perpetrator is said to have attacked her with a dagger and a gun because his advances were rejected. The “Krone” knows the gruesome details—and took a look around the school: The shock runs deep.
Dark clouds repeatedly darken the sky over Taufkirchen an der Pram on Saturday morning. A weather pattern that fits well with the current mood in the community of 2,900 residents in the Schärding district. Deep sorrow and consternation prevail following the murder of a 28-year-old teacher at the local middle school. As reported, a 29-year-old colleague is said to have killed the teacher in the school library.
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