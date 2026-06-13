“Page Entirely Black”
Sent home with five broken ribs
“How can you overlook five broken ribs and send the patient home?” – That’s what an elderly couple in Upper Austria is asking after the 84-year-old’s ordeal. He had been admitted to the hospital after a fall from an e-bike, then discharged—only once he was back home did the alarm go off. The hospital is trying to apologize.
“Why did they apparently only look at the X-ray after he was discharged?” Gertraud B. (80) from Laakirchen shakes her head. Her 84-year-old partner, Helmut H., had been discharged from Gmunden Hospital with five undiagnosed broken ribs. No sooner had he arrived home than doctors raised the alarm and brought the seriously injured man back, keeping him in the hospital for eight days. And this is how it happened:
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