Sent home with five broken ribs

“Why did they apparently only look at the X-ray after he was discharged?” Gertraud B. (80) from Laakirchen shakes her head. Her 84-year-old partner, Helmut H., had been discharged from Gmunden Hospital with five undiagnosed broken ribs. No sooner had he arrived home than doctors raised the alarm and brought the seriously injured man back, keeping him in the hospital for eight days. And this is how it happened: