Wie sich die SPÖ nun zur Posten-Partei entwickelt

Die Einführung von Erbschafts- und Vermögenssteuern waren die großen Wahlversprechen der SPÖ – und schafften es bekanntlich nicht einmal ins Regierungsprogramm. Anders die Kindergrundsicherung: Sie steht zwar schwarz auf weiß im Koalitionsvertrag, doch mehr als ein Jahr nach dem Regierungsantritt liegt – zumindest bei den Koalitionspartnern der SPÖ – noch immer kein Konzept dafür vor. Dafür hat die SPÖ bei einer anderen Disziplin längst Fahrt aufgenommen: beim Postenvergeben.