Wie sich die SPÖ nun zur Posten-Partei entwickelt

Posten vor Programm in der SPÖ? Ein Blick auf die vergangenen Monate und Tage zeigt, sozial waren die Roten vor allem bei der Neuvergabe von Posten. Ob Ex-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid, Sozialministerin Korinna Schumanns Weggefährtin Karin Zimmermann oder Markus Marterbauers Kabinettschef Georg Ortner: Sie alle bekamen in weniger als einem Jahr neue, lukrative Top-Jobs.
Die Einführung von Erbschafts- und Vermögenssteuern waren die großen Wahlversprechen der SPÖ – und schafften es bekanntlich nicht einmal ins Regierungsprogramm. Anders die Kindergrundsicherung: Sie steht zwar schwarz auf weiß im Koalitionsvertrag, doch mehr als ein Jahr nach dem Regierungsantritt liegt – zumindest bei den Koalitionspartnern der SPÖ – noch immer kein Konzept dafür vor. Dafür hat die SPÖ bei einer anderen Disziplin längst Fahrt aufgenommen: beim Postenvergeben.
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