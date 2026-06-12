Bank gesprengt, Auto abgefackelt und wilde Flucht

Mehrere Sprengungen

Gemeinsam mit dem später verhafteten vierten, mutmaßlichen Täter müssen sich die Bankomatsprenger in der kommenden Woche (Montag bis Mittwoch) am Landesgericht Wels verantworten. „Ihnen wird angelastet, als kriminelle Mitglieder einer Bankomatsprengerbande für verschiedene Sprengungen von Geldausgabeautomaten verantwortlich zu sein. Darüber hinaus sollen sie weitere Straftaten (Raubüberfälle, räuberische Diebstähle, etc.), die mit den Sprengungen im Zusammenhang stehen, begangen haben“, so das Landesgericht Wels in einer Medieninformation.