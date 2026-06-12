Ein neues Leben für die alten Mauern am Bahnhof

Das Salzkammergut soll sichtbar werden

Ganz fertig ist man noch nicht – bei der Lieferung der Küche gab’s Probleme. „Die Tische stehen schon, aber bis zum Vollbetrieb dauert’s noch ein paar Wochen“, so Leitner. Dann warten Würstl, Gulasch und Mehlspeisen auf die Gäste. Dafür sorgt eine eigens dafür eingestellte Konditorin. Seit zwei Jahren wird an dem Projekt getüftelt, Mitte Juli soll richtig eröffnet werden. „Die Reise beginnt dort, wo man einsteigt“, will das Team rund um Leitner seinen Gästen ein gutes Gefühl vermitteln.